«Надежная традиционная архитектура» — это может звучать как оксюморон. Но землетрясения 6 февраля, которые превратили тысячи современных зданий в Турции и Сирии в груды искореженной стали и бетона, вновь привлекли внимание к деревянным домам, пишет TRT World.

Архитекторы и специалисты по строительству утверждают: дерево может быть основным строительным материалом для возведения сейсмостойких домов в одной из самых активных сейсмических зон в мире.

И хотя это будет означать вырубку деревьев, эксперты подчеркивают: при грамотном подходе строительство из древесины не будет наносить вред окружающей среде.

Может ли дерево заменить железобетон?

Мощные землетрясения разрушили целые города и превратили городские кварталы на юге Турции и севере Сирии в руины, оставив население как физически, так и эмоционально опустошенным. Большинство обрушившихся объектов были современными зданиями из железобетона, который стал повсеместным стройматериалом в строительной отрасли. Почему же эти дома, построенные из прочного железа и бетона, оказались такими хрупкими?

«Железобетон в подавляющем большинстве случаев используется в современных строительных технологиях. Однако представление о том, что этот материал не будет сильно поврежден, совершенно неверно», — пояснила TRT архитектор и реставратор Седа Озен Билгили.

По ее словам, «дерево, важная альтернатива железобетону, было материалом как прошлого, так и будущего».

Сегодня многие инженеры и архитекторы в Турции признают: если традиционные деревянные каркасные дома установлены надлежащим образом, они могут прослужить долго.

Доган Кубан, один из самых выдающихся турецких специалистов по истории архитектуры, в своей книге «Турецкий дом хаятлы» подробно исследует традиционные сейсмостойкие конструкции. Он, в частности, поясняет: деревянная архитектура насчитывает тысячи лет, это культурное наследие жителей Анатолии на протяжении веков.

Согласно историческим записям, в более поздние периоды в Османской империи произошло несколько крупных землетрясений, и деревянные каркасные конструкции превосходно выдержали испытание.

«Интересно, что османы осознали необходимость развития лесной промышленности в самом начале XIX века. Тогда была создана Османская лесозаготовительная и столярная фабрика, она широко участвовала в производстве сборных домов», — уточняет Билгили.

Одним из величайших достижений фабрики стал построенный в 1898 году греческий детдом на острове Бююкада (входит в состав Принцевых островов недалеко от Стамбула). Детдом считается самым большим деревянным зданием в Европе, он устоял даже после разрушительных землетрясений 1999 года.

Деревянное строительство может быть выгодным

В дополнение к долговечности и устойчивости, традиционная деревянная конструкция также «выдерживает» воздействие на окружающую среду.

Билгили утверждает, что османская практика традиционного строительства даже сегодня служит достойной моделью и на фоне всевозможных правил, которые современные государства внедряют ради сохранения экологического баланса, деревянное строительство может оказаться более выгодным.

«Противоядие от этой проблемы — выбирать естественные структуры, адаптируемые к природе и многократно используемые повторно. Мы это видели во время последних землетрясений в Турции: только небольшая часть отходов, производимых строительными материалами, такими, как железобетон, может быть переработана», — отмечает архитектор.

По ее словам, загрязняющие вещества в строительном мусоре не только представляют угрозу для окружающей среды, но и прямо или косвенно наносят ущерб здоровью человека.

«При удалении обломков с места землетрясения в воздух поднимается асбестовая пыль — она может быть чрезвычайно опасна (для человека). Кроме того, существует значительный риск того, что она в конечном итоге смешается с грунтовыми водами и питьевой водой», — подчеркивает Билгили.

Старые деревья накапливают углерод

В борьбе с глобальным изменением климата леса играют важную роль в поглощении углерода. Однако способность деревьев поглощать диоксид углерода снижается по мере их старения и достижения зрелого состояния. В конечном итоге они выделяют больше углерода, чем накапливают, утверждает Тюркер Дундар, профессор инженерии лесной промышленности Стамбульского университета.

«Когда мы вырубаем старые деревья и заменяем их новыми, мы перезапускаем процесс поглощения углерода. Другими словами, когда древесина превращается в конструкционные и промышленные продукты, ее можно заставить удерживать углерод, а не выбрасывать его в окружающую среду. ... Следовательно, когда деревья созрели, они должны быть правильно срублены в рамках соответствующих законов», — считает эксперт.

Несколько организаций по всему миру инициировали проекты по повышению осведомленности о преобразующей силе деревянных конструкций и привлечению внимания к универсальности систем деревянного строительства, уточняет TRT.

Во время виртуальной конференции, организованной Альянсом древесного сектора (Wood Sector Alliance) Еврокомиссии в 2021 году, была продемонстрирована экологическая устойчивость древесины как ключевого фактора строительства и жизни в обществе с нулевым выбросом углерода.

«‎‎Простые, но революционные решения»

Профессор Ханс-Йоахим Шеллнхубер из Потсдамского института исследований климатического воздействия признает: леса и изделия из дерева — основные природные ресурсы, способные эффективно поглощать углерод из атмосферы и сохранять его в искусственной среде. Они предлагают нам простые, но революционные решения.

«Нам нужно создать альтернативный поглотитель углекислого газа, и деревянное строительство — это идеальный ответ. Мы можем превратить деревья в строительный материал и переработать большую часть древесины в застроенной среде. Если у вас есть каскадная утилизация — то есть вы немедленно сажаете деревья на месте вырубленных и увеличиваете площадь лесов — то у вас есть то, что я называю «лесостроительным насосом», — отметил профессор.

Ахмет Турер, профессор гражданского строительства Ближневосточного технического университета Турции, подчеркивает: вопрос «почему древесина?» имеет несколько ответов, помимо ее экологических преимуществ.

«Поскольку древесина намного легче и прочнее бетона, ее можно использовать в высотных зданиях. Примером может служить десятиэтажное здание из клееного бруса в Японии: во время тестов, какой бы силы толчок не производили (специалисты), снести постройку не удалось», — отмечает Турер.

Кроме того, по его словам, еще одна характеристика древесины, которая делает ее долговечной и предпочтительной в строительной отрасли — это термостойкость.

Профессор поясняет: древесина обеспечивает значительную степень огнестойкости, поскольку она горит снаружи, а внутренняя часть, не подвергшаяся воздействию огня, может оставаться такой же прочной, как и до пожара.

«Сталь, наоборот, отличный теплопроводный материал», — уточняет Турер. Если температура достигает 1 тыс. градусов, то она теряет свою несущую способность.

Мировой тренд на деревянное строительство

Указывая на множество современных примеров сейсмостойких традиционных деревянных построек, таких как университеты и общественные здания, Билгили подчеркивает: Турция может легко продолжить возводить дома, используя традиционные методы, почерпнутые из турецкого культурного наследия.

Мировая практика показывает растущую популярность дерева. Так, во Франции была создана «Школа Симоны де Бовуар», ее цель — производить не менее 50% общественных зданий из натуральных материалов в стране. Муниципалитет Амстердама обязался до 2025 года строить как минимум 20% всех зданий из древесины, чтобы сократить выбросы углерода в атмосферу. В Норвегии построено 85,4-метровое деревянное здание Mjosa Lake Tower, отмечает архитектор Билгили.

В сельской местности — например, в деревнях Бейкоз, Силе и Чаталджа в Стамбуле — для сохранения природной среды могут также потребоваться традиционные строительные материалы, уточняет собеседница TRT. По ее словам, в таких районах, как Бешикташ, Сарыер, Ускюдар и Бейкоз, до сих пор сохранились деревянные постройки, но они не считаются лишними или устаревшими.

«Архитектурное образование, которое наши люди и горожане получат в начальной школе, постепенно будет формировать их предпочтения и образ жизни», — заключила архитектор.