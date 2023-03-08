Протесты в Тбилиси переросли в столкновения с полицией

В Тбилиси полиция разгоняла слезоточивым газом и водометами участников акции протеста у парламента Грузии. Там собрались несколько тысяч человек, чтобы выразить несогласие с законопроектом об «иностранных агентах», который депутаты приняли в первом чтении. Если эта инициатива будет одобрена окончательно, то Грузия может потерять возможность вступить в НАТО и не сможет получить статус кандидата в Евросоюз. #Тбилиси #Грузия #протесты #полиция #слезоточивыйгаз #водомет #парламент #законопроект #иностранныеагенты #Евросоюз #НАТО #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian