ПОЛИТИКА
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Протесты в Тбилиси переросли в столкновения с полицией
В Тбилиси полиция разгоняла слезоточивым газом и водометами участников акции протеста у парламента Грузии. Там собрались несколько тысяч человек, чтобы выразить несогласие с законопроектом об «иностранных агентах», который депутаты приняли в первом чтении. Если эта инициатива будет одобрена окончательно, то Грузия может потерять возможность вступить в НАТО и не сможет получить статус кандидата в Евросоюз. #Тбилиси #Грузия #протесты #полиция #слезоточивыйгаз #водомет #парламент #законопроект #иностранныеагенты #Евросоюз #НАТО #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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8 марта 2023 г.
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