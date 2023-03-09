ПОЛИТИКА
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Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными
Киев и Москва провели очередной обмен военнопленными, в Украину вернулись 130 человек, а в Россию 90. Большинство украинских защитников имеют ранения. Последний подтвержденный обмен прошел в середине февраля по схеме 101 на 101. Турция прилагает большие посреднические усилия по обмену пленными между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это «важным шагом для прекращения войны». #Украина #Киев #обмен #военнопленные #война #Россия #Москва #РФ #российскаяармия #ВСУ #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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9 марта 2023 г.
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