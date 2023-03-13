Столтенберг: Турция больше других членов НАТО пострадала от террористов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни одна из стран Альянса не подвергалась такому количеству террористических атак, как Турция, поэтому требования Анкары о пресечении деятельности террористических организаций в Швеции и Финляндии являются законными. Генсек в этой связи поприветствовал шаги Стокгольма по противодействию РПК. #Столтенберг #Турция #НАТО #РПК #террористическиеатаки #террористы #Анкара #Швеция #Финляндия #Стокгольм #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian