Азербайджанские спасатели спасли из-под завалов 53 человека

Азербайджан в числе первых мобилизовал усилия для помощи братской Турции, пишет агентство «‎Анадолу»‎. Баку направил в зону бедствия 867 спасателей и медиков. Группы прибыли в Турцию уже в первый день после землетрясения. За период работ они спасли из-под завалов 53 человека, уточняет издание.

Кроме того, республика направила в пострадавшие от землетрясения провинции 10 тыс. палаток, около 2500 генераторов, более 20 тыс. обогревателей, 32 тыс. одеял, около 3 тыс. тонн продовольствия. Всего Баку отправил в Турцию 15 самолетов, 365 грузовиков и 25 ж/д составов гуманитарной помощи.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR обеспечила бесплатным топливом автомобили скорой помощи, пожарные бригады, сотрудников турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) и поисково-спасательные службы.

Инициаторами кампаний по сбору помощи в республике выступили «Платформа единства и солидарности: Век Турции», «Братская помощь» и «Фонд Гейдара Алиева». Из Азербайджана на спецсчет для помощи жителям пострадавшего региона было перечислено около $15 млн.

Казахстанцы собрали 500 тонн гумпомощи

Казахстан также в числе первых протянул руку помощи Турции.

По поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева правительство выделило Турции финансовую помощь в размере $1 млн, а также отправило в зону бедствия гуманитарные грузы общим весом 55 тонн.

Посольство Турции в Астане открыло специальный банковский счет, на который было перечислено около $15 млн, отмечает «‎Анадолу»‎. Все собранные средства переведены на счета AFAD.

В гуманитарных акциях в поддержку Турции участвовали также организации и рядовые жители Казахстана — они собрали 500 тонн гуманитарной помощи, а также закупили 100 традиционных казахских «юрт» для затронутых стихийным бедствием районов.

Поисково-спасательной бригада из Казахстана, куда вошли около сотни специалистов, участвовала в спасательных работах в Газиантепе, Нурдагы и Хатае. Казахстанским спасателям удалось спасти из-под завалов разрушенных построек семь человек, а также извлечь тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Узбекские повара готовили еду для 10 тыс. жителей зоны бедствия

Вскоре после стихийного бедствия в Турции в Узбекистане стартовала кампания по сбору помощи для жителей пострадавших турецких провинций, сообщает «‎Анадолу»‎.

Кампанию координировало турецкое посольство в Ташкенте. Ее поддержал фонд «Молодежь — наше будущее» при Торгово-промышленной палате Узбекистана, а также Ассоциация узбекско-турецких бизнесменов (UTİD) и другие организации.

По состоянию на 5 марта, кампания собрала более $600 тыс. пожертвований.

Узбекистанцы также собрали 600 тонн гуманитарной помощи, куда вошли медикаменты, генераторы, палатки, продукты питания, одежда, обувь, одеяла, спальные мешки и др.

Страна направила в зону бедствия 100 сотрудников поисково-спасательных отрядов, а также 71 военного медика — они работали в полевом госпитале в городе Овакенте. За время пребывания в Турции узбекские спасатели спасли 18 человек.

Повара, прибывшие из Узбекистана в пострадавшие от землетрясения районы Турции, готовили еду для местных жителей. Горячую пищу дважды в день получали свыше 10 тыс. человек, уточняет «‎Анадолу»‎.

Кыргызстан установил 124 палаток в зоне бедствия

Жители Кыргызстана при координации с турецким посольством в Бишкеке собрали 55 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Минфин страны открыл спецсчет для помощи жителям зоны бедствия в Турции. По состоянию на 6 марта, жители республики перечислили туда свыше $1,1 млн.

Кроме того, министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана отправило для пострадавших 124 палатки. В затронутой бедствием провинции Кахраманмараш также развернули 75 традиционных юрт.

Помощь от Туркменистана

Туркменистан также организовал кампанию по сбору помощи пострадавшим жителям Турции.

При координации местных НПО и турецкого посольства в Ашхабаде, в Турцию были отправлены свыше 8 тыс. одеял, 380 коек, 20 генераторов, 60 обогревателей, 6 мобильных туалетов, 11,2 тонн одежды, 44,4 тонны медицинских принадлежностей и 67 тонн продовольствия.

Как ранее писал TRT на русском, после землетрясений в Турции 101 страна предложила свою помощь, более 11 тыс. поисково-спасательных групп из 90 государств прибыли в зону бедствия.

МИД Турции 7 марта сообщил, что всего в пострадавших регионах 16 стран развернули 34 полевых госпиталя. В страну доставлено свыше 179 тыс. палаток, 2076 жилых контейнеров.