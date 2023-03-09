ПОЛИТИКА
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Президент Турции с первой леди страны навестили пострадавших от землетрясения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с первой леди Эмине Эрдоган посетили семью Хюльи Челеби из Кахраманмараша. В результате землетрясения 6 февраля женщина потеряла мужа, сына, дочь и внучку. Вместе с выжившими двумя дочерями, двумя зятьями и внуками она переехали в Анкару в дом, который им предоставил родственник.Жертвами бедствия стали больше 46 тыс. человек, более 2 млн граждан потеряли жилье. #trtнарусском #турция #землетрясение #Кахраманмараш #Анкара #Эрдоган #новоселье #землетрясение #РеджепТайипЭрдоган #ЭминеЭрдоган #новоселье #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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9 марта 2023 г.
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