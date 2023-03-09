ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Грузии не будет иностранных агентов
Парламентское большинство Грузии приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал массовые протесты в обществе. Тысячи демонстрантов несколько дней подряд собирались у здания парламента в Тбилиси, где их водометами и слезоточивым газом разгоняла полиция. #trtнарусском #грузия #тбилиси #протесты #иностранныеагенты #полиция #парламент #законопроект #демонстранты #водометы #слезоточивыйгаз #тртнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
9 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us