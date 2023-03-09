В Грузии не будет иностранных агентов

Парламентское большинство Грузии приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал массовые протесты в обществе. Тысячи демонстрантов несколько дней подряд собирались у здания парламента в Тбилиси, где их водометами и слезоточивым газом разгоняла полиция. #trtнарусском #грузия #тбилиси #протесты #иностранныеагенты #полиция #парламент #законопроект #демонстранты #водометы #слезоточивыйгаз #тртнарусском #trtrussian