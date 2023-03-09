ПОЛИТИКА
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Зеленский: Мы заинтересованы в том, чтобы в мире не было голода
Генсек ООН и президент Украины выступили за продолжение «Черноморской зерновой инициативы». Соглашение, которое позволяет Киеву осуществлять экспорт, должно продлиться автоматически 18 марта, если ни одна из сторон не выступит с возражением. По словам Владимира Зеленского, за семь месяцев 43 страны мира получили более 22 млн тонн украинского продовольствия. «Зерновая сделка» была заключена при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. #Турции #Украина #Киев #Зеленский #ООН #зерно #ЗерноваяСделка #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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9 марта 2023 г.
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