ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Канада увеличит программу подготовки украинских военных
Премьер-министр Трюдо: Оттава продлевает миссию по обучению украинских военных инженеров до октября. Также Канада выделит $2,2 млн на разминирование территории Украины
Канада увеличит программу подготовки украинских военных
Канада увеличит программу подготовки украинских военных / Others
9 марта 2023 г.

Канада расширит программу подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, будет продлена миссия по обучению военных инженеров и медиков. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча политиков прошла на военной базе в Кингстоне, Онтарио.

Трюдо также пообещал выделить Киеву 3 млн канадских долларов на разминирование территории.

«‎‎Канада присоединяется к ЕС и обещает выделить дополнительные 3 млн канадских долларов (около $2,2 млн) на поддержку инициативы по обезвреживанию наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в Украине, в дополнение к более чем 32 млн канадских долларов (свыше $23 млн), которые Канада уже выделила‎»‎, — говорится на сайте канадского премьера.

Премьер также пообещал, что Канада вместе с ЕС поставит Украине электрогенераторы. Также Оттава продлевает миссию подготовки украинских военных инженеров до октября 2023 года, отметил Трюдо.

«Канада будет стоять плечом к плечу с народом Украины столько, сколько потребуется», — подчеркнул премьер.

За последний год североамериканская страна выделила Киеву военную помощь на сумму более 1 млрд канадских долларов (более $727,3 млн). Это включает поставки танков Leopard 2, другой бронетехники, зенитно-ракетные комплексов, гаубиц и боеприпасов.

Фон дер Ляйен приветствовала заявления Трюдо. Она напомнила: ЕС потратил на военную технику для Украины уже свыше €12 млрд. До конца года Евросоюз планирует завершить обучение 30 тыс. украинских военнослужащих, отметила глава Еврокомиссии.

Канада поможет ЕС преодолеть энергокризис

Канадский и европейский политики подчеркнули: Оттава и Брюссель договорились о развитии трансатлантической торговли зеленым водородом, чтобы помочь ЕС удовлетворить свои энергетические потребности. Они усугубились из-за последствий западных санкций, которые Евросоюз последовательно вводил против России после начала войны в Украине.

«Европейский Союз планирует самостоятельно производить 10 млн тонн водорода к 2030 году, а также импортировать 10 млн тонн водорода к 2030 году», — сказала фон дер Ляйен. Она добавила: «Канада — один из основных потенциальных партнеров по водороду»‎.

После Канады глава Еврокомиссии направится в США, на встречу с президентом Джо Байденом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us