Канада расширит программу подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, будет продлена миссия по обучению военных инженеров и медиков. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча политиков прошла на военной базе в Кингстоне, Онтарио.

Трюдо также пообещал выделить Киеву 3 млн канадских долларов на разминирование территории.

«‎‎Канада присоединяется к ЕС и обещает выделить дополнительные 3 млн канадских долларов (около $2,2 млн) на поддержку инициативы по обезвреживанию наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в Украине, в дополнение к более чем 32 млн канадских долларов (свыше $23 млн), которые Канада уже выделила‎»‎, — говорится на сайте канадского премьера.

Премьер также пообещал, что Канада вместе с ЕС поставит Украине электрогенераторы. Также Оттава продлевает миссию подготовки украинских военных инженеров до октября 2023 года, отметил Трюдо.

«Канада будет стоять плечом к плечу с народом Украины столько, сколько потребуется», — подчеркнул премьер.

За последний год североамериканская страна выделила Киеву военную помощь на сумму более 1 млрд канадских долларов (более $727,3 млн). Это включает поставки танков Leopard 2, другой бронетехники, зенитно-ракетные комплексов, гаубиц и боеприпасов.

Фон дер Ляйен приветствовала заявления Трюдо. Она напомнила: ЕС потратил на военную технику для Украины уже свыше €12 млрд. До конца года Евросоюз планирует завершить обучение 30 тыс. украинских военнослужащих, отметила глава Еврокомиссии.

Канада поможет ЕС преодолеть энергокризис

Канадский и европейский политики подчеркнули: Оттава и Брюссель договорились о развитии трансатлантической торговли зеленым водородом, чтобы помочь ЕС удовлетворить свои энергетические потребности. Они усугубились из-за последствий западных санкций, которые Евросоюз последовательно вводил против России после начала войны в Украине.

«Европейский Союз планирует самостоятельно производить 10 млн тонн водорода к 2030 году, а также импортировать 10 млн тонн водорода к 2030 году», — сказала фон дер Ляйен. Она добавила: «Канада — один из основных потенциальных партнеров по водороду»‎.

После Канады глава Еврокомиссии направится в США, на встречу с президентом Джо Байденом.