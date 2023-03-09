Пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета во время полета

По информации федеральной прокуратуры США, 33-летний мужчина напал на бортпроводника, помешавшего ему открыть боковую дверь, «чтобы он мог выпрыгнуть из самолета». Инцидент произошел 5 марта во время рейса из Лос-Анджелеса в Бостон. Мужчина задержан. За нарушение безопасности полета и нападение на члена экипажа ему грозит пожизненное заключение. Сейчас он проходит проверку на психическую вменяемость. #trtнарусском #сша #лосанджелес #бостон #инцидент #пассажир #самолет #мужчина #бортпроводник #дверь #тртнарусском #trtrussian