ПОЛИТИКА
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В Хатае из-под завалов спустя 28 дней спасли собаку с щенками
Доберман по кличке Силя провела в подвале обрушившегося здания в Хатае 28 дней. За это время собака ощенилась. Когда спасатели добрались до подвала, их ждали уже четыре животных. Хозяин говорит, что в помещении был большой запас корма, благодаря которому Силя и ее щенки выжили. #trtнарусском #турция #хатай #землетрясение #собака #доберман #щенки #спасение #безкомментариев #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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9 марта 2023 г.
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