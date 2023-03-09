В Хатае из-под завалов спустя 28 дней спасли собаку с щенками

Доберман по кличке Силя провела в подвале обрушившегося здания в Хатае 28 дней. За это время собака ощенилась. Когда спасатели добрались до подвала, их ждали уже четыре животных. Хозяин говорит, что в помещении был большой запас корма, благодаря которому Силя и ее щенки выжили. #trtнарусском #турция #хатай #землетрясение #собака #доберман #щенки #спасение #безкомментариев #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes