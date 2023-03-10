В Турции на линии разлома земной коры сносят старые дома

В городе Гереде провинции Болу, который находится прямо на линии разлома земной коры, начался снос старого жилого фонда. Сотни домов будут ликвидированы уже к апрелю. На их месте появятся новые сейсмоустойчивые здания не выше 4 этажей. #trtнарусском #турция #землетрясение #Болу #снос #старыедома #дома #ликвидация #сейсмоустойчивыездания #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes