ПОЛИТИКА
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В Турции на линии разлома земной коры сносят старые дома
В городе Гереде провинции Болу, который находится прямо на линии разлома земной коры, начался снос старого жилого фонда. Сотни домов будут ликвидированы уже к апрелю. На их месте появятся новые сейсмоустойчивые здания не выше 4 этажей. #trtнарусском #турция #землетрясение #Болу #снос #старыедома #дома #ликвидация #сейсмоустойчивыездания #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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10 марта 2023 г.
Истории
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