ПОЛИТИКА
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Разведка США: К атакам на «Северные потоки» причастны украинцы
Согласно последним данным американской разведки, некая проукраинская группировка несет ответственность за атаки на «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», где в конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов. #trtнарусском #NordStream #US #Russia #Germany #energy #gas #Ukraine #сша #россия #украина #германия #СеверныеПотоки #газопровод #тртнарусском #trtrussian
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10 марта 2023 г.
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