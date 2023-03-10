Разведка США: К атакам на «Северные потоки» причастны украинцы

Согласно последним данным американской разведки, некая проукраинская группировка несет ответственность за атаки на «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», где в конце сентября 2022 года были повреждены три из четырех ниток газопроводов. #trtнарусском #NordStream #US #Russia #Germany #energy #gas #Ukraine #сша #россия #украина #германия #СеверныеПотоки #газопровод #тртнарусском #trtrussian