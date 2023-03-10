Полицейские эвакуируют детей из прифронтовой Авдеевки

Национальная полиция вывозит несовершеннолетних из Авдеевки, которая находится в 10 км от Донецка. 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. В Авдеевке остаются около 2 тыс. человек, из них 30 детей. #trtнарусском #Украина #Донецкаяобл #Авдеевка #эвакуация #дети #полиция #война #национальнаяполиция #полицейские #принудительнаяэвакуация #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian