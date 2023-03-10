ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Полицейские эвакуируют детей из прифронтовой Авдеевки
Национальная полиция вывозит несовершеннолетних из Авдеевки, которая находится в 10 км от Донецка. 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. В Авдеевке остаются около 2 тыс. человек, из них 30 детей. #trtнарусском #Украина #Донецкаяобл #Авдеевка #эвакуация #дети #полиция #война #национальнаяполиция #полицейские #принудительнаяэвакуация #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
10 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us