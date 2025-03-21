Илон Маск, миллиардер и ключевой союзник президента Дональда Трампа, провел в пятницу утром встречу в Пентагоне, продолжавшуюся почти полтора часа. Визит сопровождался обвинениями Маска в адрес неназванных сотрудников Минобороны.

«С нетерпением жду судебного преследования сотрудников Пентагона, которые сливают в NYT (в газету The New York Times - ред.) ложную и злонамеренную информацию. Их найдут», - написал он на X.

В центре внимания оказалась публикация The New York Times, утверждавшая, что Маску якобы планировали представить секретные военные планы США в отношении Китая. Маск, Трамп и Пентагон эту информацию опровергли.

Перед визитом Маск назвал публикацию NYT «чистой пропагандой» и пообещал:

«Жду судебного преследования тех, кто злонамеренно слил ложную информацию. Они будут найдены», — написал он в X.

Маск прибыл в здание Пентагона в составе кортежа и провел встречу с министром обороны Питом Хегсетом. Неясно, подключались ли к разговору генералы дистанционно. Хегсет заявил, что темой обсуждения стали «инновации, эффективность и умное производство».

После встречи Маск вышел в хорошем настроении, пошутил с главой Пентагона и отметил, что переговоры прошли успешно.

Этот визит усилил споры о возможном конфликте интересов, учитывая, что Маск возглавляет компании Tesla и SpaceX, имеющие деловые интересы как в Китае, так и в оборонных проектах США. В Белом доме ранее заявляли, что в случае конфликта интересов Маск воздержится от участия в соответствующих процессах.

Также на фоне скандала директор нацразведки Тулси Габбард объявила о расследовании утечек в разведывательном сообществе, в том числе в закрытых внутренних чатах сотрудников.

В первый срок Трампа его администрация направляла на расследование большее количество утечек в СМИ, чем любая предыдущая за 15 лет, как показали данные Минюста США, раскрытые в 2021 году по запросу организации Project on Government Oversight.