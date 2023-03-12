12 марта 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В палаточных городках школьники готовятся к экзаменам
Число пунктов подготовки учащихся 8-х и 12-х классов к выпускным экзаменам в зоне бедствия достигло 650, рассказал министр образования Турции Махмут Озер. Школьников обучают педагоги-волонтеры из большинства провинций страны. #trtнарусском #турция #землетрясение #палаточныегородки #школьники #экзамены #выпускныеэкзамены #образования #министробразования #МахмутОзер #педагоги #волонтеры #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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