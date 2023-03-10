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Норвегия разместила морпехов Великобритании «для сдерживания угроз»
Объект Camp Viking расположен за Полярным кругом, в 65 км от норвежского Тромсё. На нем разместят спецназ Королевской военно-морской пехоты
Норвегия разместила морпехов Великобритании «для сдерживания угроз»
Норвегия разместила морпехов Великобритании «для сдерживания угроз» / Others
10 марта 2023 г.

Норвегия разместила у себя военную базу Camp Viking для спецназа британской морской пехоты. Об этом пишет газета National со ссылкой на заявление командования ВМС Великобритании.

База, расположенная примерно в 65 км к югу от Тромсё в деревне Эвербигд, сможет вместить весь персонал элитных сил пехоты, уточняет издание. Объект имеет стратегическое расположение: рядом находится база норвежских вооруженных сил и авиабаза в Бардуфоссе, где действуют вертолетные силы Commando Helicopter Force — авиационная поддержка Королевской морской пехоты.

«Расположение лагеря идеально подходит для сдерживания угроз в регионе и расположено таким образом, чтобы Великобритания могла быстро отреагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО и своего ближайшего союзника, Норвегии», — цитирует National заявление британских ВМС.

Британские военные также отметили: «‎‎новая база для ведения арктических операций станет подспорьем британскому спецназу в течение 10 лет в то время, как Соединенное Королевство подчеркивает приверженность задаче обеспечивать безопасность в Арктике»‎.

Такое временное ограничение связано с тем, что Норвегия отказывается от создания постоянных иностранных баз. Как уточняет National, на этой базе зимой будут дислоцированы около 1 тыс. британских спецназовцев.

Министерство обороны Норвегии заявило, что базу ранее использовали союзники по НАТО, а затем голландские морские пехотинцы.

«Лагерь (в Эвегбирде) норвежский и финансируется за счет норвежской инфраструктуры и операционных фондов», — уточнила представитель Минобороны Норвегии.

Норвегия, входящая в альянс НАТО, регулярно принимает войска союзников для боевой подготовки в условиях арктического холода. Страна, которая имеет 198 км границу с Россией, предоставила Украине широкий спектр военной техники, включая артиллерию и боеприпасы, подчеркивает National.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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