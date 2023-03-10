Российские наемники ЧВК «Вагнер» начали наступление на востоке Украины, чтобы захватить ключевой город Бахмут. 7 марта российская артиллерия возобновила атаки на населенный пункт, прорвав украинскую оборону и осадив город со всех сторон, пишет TRT World.

Многие аналитики считают, что «‎Вагнер»‎ дал «последний бой» украинским силам. Неназванный представитель НАТО сообщил CNN, что наемники потеряли в городе в пять раз больше живой силы, чем их украинские соперники.

Борьба на нескольких фронтах и затянувшаяся битва в Бахмуте привели к усталости в рядах «‎‎Вагнера». Непрекращающиеся бои привели к таким разрушениям, что Бахмут с населением 70 тыс. человек превратился в город-призрак.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта приказал начальнику Генштаба направить подкрепление в осажденный населенный пункт. Главный советник Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул: Киев укрепляет свои позиции в городе десятками тысяч военнослужащих, готовых сорвать возможную контратаку.

По словам руководителя российской ЧВК Евгения Пригожина, сейчас в Бахмуте находятся от «12 тыс. до 20 тыс.» украинских военных.

Поддерживаемые Россией силы были размещены в нескольких точках вокруг Бахмута, но несут тяжелые потери от сил обороны Украины, уточняет TRT World. Ситуация, очевидно, задела Пригожина: он начал обвинять российскую армию в том, что она не поставляет оружие наемникам и делает их легкой мишенью на передовой.

Разрыв между Россией и «‎Вагнером»‎

Наемников ЧВК Пригожина поддерживают местные пророссийские сепаратистские силы в Донбассе, но эта группировка в целом зависит от огневой мощи Москвы.

Заявление главы «Вагнера‎»‎ о том, что российская армия не снабжает его наемников боеприпасами, резервной огневой мощью и подкреплением, сильно задело стойких лоялистов.

«Пока мы пытаемся выяснить причину: это обычная бюрократия или предательство», — заявил Пригожин. При этом он отметил: «Вагнер» еще не получил необходимые поставки и военную поддержку, обещанную российским военным руководством в феврале.

Игорь Гиркин (Стрелков), бывший офицер ФСБ, возглавлявший пророссийские силы в Донецкой области в 2014 году, обрушился с критикой на Пригожина. Он, в частности, обвинил главу «‎Вагнера»‎ в наличии политических амбиций, отражающих его «психопатию» и наносящих ущерб «общему делу победы» над Украиной».

Пригожин ранее заявлял, что его представителям отказали в доступе к штабу российских вооруженных сил в Москве. В Кремле отрицают это обвинение.

Ключ к более глубокому наступлению или символической победе

Украинские силы роют траншеи, чтобы укрепить свою оборону, и работают над ремонтом поврежденных дорог для снабжения и будущей переброски солдат в город, пишет TRT World.

Если наемники «‎‎Вагнера» действительно захватят весь Бахмут, это будет рассматриваться как ступенька для дальнейшего захвата таких городов, как Краматорск и Славянск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 марта подчеркнул: Бахмут играет важную роль в прорыве обороны Украины. Его захват позволит российским силам углубиться в регион.

«Город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит вести дальнейшие наступательные действия вглубь оборонительных рубежей Украины», — цитирует TRT World Шойгу.

В интервью CNN президент Зеленский заявил: падение Бахмута «откроет двери» для захвата Россией других украинских городов.

«Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, могут пойти на Славянск. Падение Бахмута откроет для россиян дорогу в другие города Украины на донецком направлении», — сказал Зеленский.

Победа в Бахмуте над украинскими войсками не только будет способствовать успеху «‎‎Вагнера» на поле боя, но также позволит Пригожину получить больше влияния в Кремле против российской военной бюрократии.

Победа России в Бахмуте также будет означать, что Москва получит свое первое территориальное приобретение в Украине с лета прошлого года.