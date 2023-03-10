Землетрясения 6 февраля, затронувшие юг Турции и север Сирии, показали на какие компромиссы вынуждена идти ООН. Дочь Хусама Луки, директора управления Службы общей разведки, попавшего под санкции США, ЕС и Великобритании, работает на фонд ООН по оказанию гуманитарной помощи в зонах чрезвычайных ситуаций (UN CERF). Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на собственное расследование.

По словам опрошенных FT экспертов по оказанию помощи и людей, работающих в этом секторе, ООН и другие международные агентства по оказанию помощи вынуждены идти на компромиссы — этим пользуются глава сирийского режима и его соратники.

Представитель UN CERF в ответ на запрос FT заявил, что ООН не раскрывает личную информацию о сотрудниках. Financial Times в своей статье не называет имя дочери Хусама Луки, так как ее лично не обвиняют в каких-либо правонарушениях.

Женщина, которой, как полагают собеседники газеты, около 20 лет, ранее также работала в Международном комитете Красного Креста (МККК). В организации подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что дочь главы разведки не занималась конфиденциальными делами задержанных.

Документы, просочившиеся в 2016 году, показали, что ООН и ранее нанимала родственников высокопоставленных чиновников режима. Неназванный сотрудник агентства по оказанию помощи на Ближнем Востоке в беседе с FT уточнил: «Я не могу сказать вам, сколько раз чиновники сирийского правительства заходили в наши офисы и уговаривали нас нанять их детей».

Общемировая практика найма в международных гуманитарных организациях предполагает, что агентства, действующие в районах, контролируемых Асадом, могут иметь в своих рядах родственников сторонников режима. Это, как утверждают опрошенные FT эксперты, оказывает «охлаждающее воздействие» на некоторых местных сотрудников.

Непростые компромиссы с режимом

Агентства также достигли непростых компромиссов с режимом по основным оперативным вопросам, пишет газета. ООН платит миллионы долларов за размещение своих сотрудников в Дамаске. Так, в 2022 году организация заплатила $11,5 млн и $81,6 млн в целом с 2014 года за то, чтобы ее сотрудники останавливались в отеле Four Seasons в Дамаске. Контрольный пакет акций отеля принадлежит бизнесмену Самеру Фозу. Он и сам отель попали под санкции США в 2019 году из-за их финансовых связей с режимом Асада, отмечает FT.

Бывший высокопоставленный представитель ООН в Дамаске Франческо Галтьери в беседе с изданием пояснил: размещение было «одной из тех услуг, для которых у ООН нет особого выбора — из-за отсутствия инфраструктуры» в Сирии. Он добавил, что ООН регулярно запрашивала разрешение режима на использование альтернативного жилья, но со стороны властей положительного ответа добиться не удалось.

Режим также выкачивает из ООН миллионы долларов в виде гуманитарной помощи, заставляя международные агентства по оказанию помощи использовать невыгодный официальный обменный курс — в то время как в Сирии широко используется параллельный курс‎. Эксперты, с которыми поговорила FT, полагают, что деньги, собранные таким образом, Асад использует для поддержки золотовалютных резервов ЦБ Сирии. С тех пор как в 2019 году сирийский фунт начал резкое падение, ООН призвала власти в Дамаске улучшить обменный курс для международной помощи.

Как ранее сообщал TRT на русском, в середине февраля международная организация признала «провал‎»‎ в оказании помощи северо-западным районам Сирии, находящимся под контролем оппозиции. Глава агентства ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс 12 февраля признал, что ведомство «‎подвело людей на северо-западе Сирии»‎. Гриффитс подчеркнул: поток помощи ООН в северо-западные районы вырос, но нужно открыть больше контрольно-пропускных пунктов.

Медленная отправка гуманитарных грузов лишний раз продемонстрировала, как режим президента Башара Асада в очередной раз использует гуманитарную помощь в качестве оружия, уточняет FT.