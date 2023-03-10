Власти Турции планируют расселить порядка 1,5 млн жилых домов в Стамбуле, чтобы снизить риск в случае возможного землетрясения. Программа рассчитана на пять лет. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурата Курума.
«Свыше 70% территории Турции расположено в сейсмически опасных зонах. Один из таких районов — Стамбул. В городе в течение пяти лет планируется расселить 1,5 млн жилых домов. По 500 тыс. новых домов будет возведено в европейской и азиатской частях города, столько же построят на месте прежних строений», — уточнил политик.
В течение одного года турецкие власти планируют завершить строительство приоритетных резервных территорий в 11 провинциях, пострадавших от землетрясения, а затем застроить внутренние районы городов, пояснил Курум.
Министр подчеркнул: власти готовили план переселения в течение последних четырех лет, он учитывает существующую структуру транспортной логистики. Для проекта городской трансформации в Стамбуле требуется 130 млн кв. метров резервной площади, отметил Курум. По его словам, более подробные детали плана в ближайшее время объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция увеличит субсидии на аренду жилья
Министр Курум также объявил, что власти страны увеличат субсидии по аренде жилья в рамках текущих проектов по преобразованию городов по всей стране. В Стамбуле эта сумма с 1500 лир (около $80) уже в апреле будет увеличена до 3,5 тыс. лир ($185).
Мурат Курум также отметил: министерство создало координационные центры одновременно в 11 пострадавших от землетрясения провинциях. В зоне бедствия работали 34 тыс. поисково-спасательных сотрудников при координации AFAD. На первом этапе в регионе развернули свыше 360 тыс. палаток.
В затронутых стихийным бедствием районах активно ведется строительство контейнерных городков и готовится их инфраструктура, подчеркнул Курум. Цель министерства — как можно скорее перейти от палаток к контейнерным домам.
По словам министра, работы по оценке ущерба уже завершены в пяти провинциях. Однако повторные толчки в регионе вынудили экспертную группу провести повторные исследования по оценке ущерба.
«В рамках оценки ущерба эксперты осмотрели 1,7 млн зданий, все поврежденные и неповрежденные строения. Это соответствует 5 млн самостоятельных секций. Из осмотренных зданий 278 тыс. будут немедленно снесены, — сообщил Курум. — При осмотре домов 653 тыс. зданий были определены как аварийные, тяжелые, ветхие или средней степени поврежденные».
При этом в зданиях, которые ранее в этом регионе возводило Управление массового жилищного строительства Турции (TOKİ) «ни у одного человека не было даже кровотечения из носа», подчеркнул министр. Всего в таких домах проживали свыше 600 тыс. человек. Всего несколько построек, возведенных TOKİ, получили умеренные повреждения. Потому, заключил Курум, эти здания обеспечивают безопасность жизни и имущества граждан.
«Наша цель — завершить строительство (новых зданий для замены) всех сильно поврежденных и разрушенных построек в зонах землетрясений в течение одного года», — пояснил Курум.