Восьмое чудо не пострадало во время землетрясения

Гора Немрут с ее исполинскими каменными головами эллинистического периода не пострадала в результате мощных землетрясений, которые потрясли регион 6 февраля.Вершина внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и известна как Восьмое чудо света.Статуи на горе Немрут-Даг датируются I веком до нашей эры. Это времена, когда Коммагенским царством правил царь по имени Антиох I, который, подражая египетским фараонам, задумал построить для себя гробницу. Он велел скульпторам изваять статуи Зевса, Аполлона, Геркулеса и себя в их числе. #trtнарусском #турция #землетрясение #чудо #ГораНемрут #НемрутДаг #ЮНЕСКО #UNESCO #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes #немрут #nemrut