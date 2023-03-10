ПОЛИТИКА
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Жестокие столкновения между протестующими и полицией после смертельного крушения поезда в Греции
В Греции протесты после крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории страны переросли в насилие. В Салониках демонстранты атаковали полицию светошумовыми гранатами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.28 февраля в результате столкновения поездов погибло 57 человек, десятки получили ранения. Жители Греции обвиняют в трагедии власти, которые не позаботились о развитии железнодорожной системы. #Греция #столкновения #протест #демонстрация #железнодорожнаякатастрофа #полиция #поезд #гранаты #трагедия #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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10 марта 2023 г.
Истории
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