ПОЛИТИКА
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В Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8
В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации AFAD (Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями), толчки зафиксированы на глубине 7 км в Кайсери в 5:28 утра 10 марта. Момент землетрясения попал на камеры видеонаблюдения. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #Кайсери #AFAD #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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10 марта 2023 г.
Истории
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