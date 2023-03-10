В Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации AFAD (Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями), толчки зафиксированы на глубине 7 км в Кайсери в 5:28 утра 10 марта. Момент землетрясения попал на камеры видеонаблюдения. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #Кайсери #AFAD #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian