В России показали трейлер первого снятого в космосе фильма

В России вышел трейлер к фильму «Вызов». Это первая в мире полнометражная кинокартина, съемки которой частично проходили в космосе. Ради уникального материала режиссер Клим Шипенко с актерами отправился на Международную космическую станцию, находящуюся в 400 км от Земли. Премьера фильма ожидается 20 апреля. #trtнарусском #россия #фильм #кинокартина #трейлер #космос #вызов #космическаястанция #КлимШипенко #тртнарусском #trtrussian