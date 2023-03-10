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Лавров: Продление зерновой сделки осложнено препятствиями для российского экспорта
Переговоры о продлении «Черноморской зерновой инициативы» осложняются неисполнением части соглашения, касающейся транспортировки российского зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва продлит «зерновую сделку», если будут устранены все препятствия для экспорта не только украинского, но и российского зерна и удобрений. #trtнарусском #лавров #зерно #сделка #россия #трт #новости #коридор
зерно / Others
10 марта 2023 г.
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