ПОЛИТИКА
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Алиев: Армения может упустить шанс стать по-настоящему независимой
Азербайджан сделал все возможное для решения конфликта с Арменией мирным путем, заявил президент страны Ильхам Алиев во время выступления на 10-ом Бакинском форуме. Он подчеркнул, что в Азербайджане все национальные меньшинства находятся под конституционными гарантиями и различные религиозные и этнические группы живут в мире и достоинстве. #trtнарусском #Азербайджан #Баку #Алиев #Армения #мир #переговоры #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
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10 марта 2023 г.
Истории
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