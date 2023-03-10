Алиев: Армения может упустить шанс стать по-настоящему независимой

Азербайджан сделал все возможное для решения конфликта с Арменией мирным путем, заявил президент страны Ильхам Алиев во время выступления на 10-ом Бакинском форуме. Он подчеркнул, что в Азербайджане все национальные меньшинства находятся под конституционными гарантиями и различные религиозные и этнические группы живут в мире и достоинстве. #trtнарусском #Азербайджан #Баку #Алиев #Армения #мир #переговоры #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian