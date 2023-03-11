Калын: Турция не затягивает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция должны предпринять реальные шаги для решения проблем безопасности Турции, чтобы получить согласие Анкары для вступления этих стран в НАТО, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, это касается «предотвращения финансирования и пропаганды терроризма и подстрекательства к насилию». #Турция #ИбрагимКалын #Швеция #Финляндиия #НАТО #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian