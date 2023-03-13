ПОЛИТИКА
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Турчанка приютила у себя сирийскую семью из Искендеруна
Жительница Стамбула предложила кров сирийской семье из Искендеруна, которая осталась без дома в результате землетрясения 6 февраля. Теперь мама и две ее дочери чувствуют себя как дома в крупнейшем мегаполисе Турции. #trtнарусском #турция #сирийцы #турчанка #землетрясение #семья #Искендерун #помощь #приютила #дома #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #беженцы #тртнарусском #сирия #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes #сироты
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13 марта 2023 г.
Истории
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