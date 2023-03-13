Администрация США в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura и Gunvor не опасаться сделок с поставками российской нефти. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным газеты, Вашингтон призвал компании «избавиться от беспокойства по поводу ограничения цен на российскую нефть, чтобы сохранить стабильность поставок и восстановить некоторый контроль над экспортом Москвы».
Представители министерства финансов США встретились с руководителями и трейдерами Trafigura и Gunvor и заверили их в расширении их роли в торговле российской нефтью и топливом без нарушения западных ограничений.
Как уточнял TRT на русском, в декабре 2022 года страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть, а с февраля 2023 — и на нефтепродукты.
Хотя Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованных G7 ценовых ограничений, крупнейшие независимые нефтетрейдеры с осторожностью относились к покупке нефти из РФ. «Американцы нас активно призвали возобновить движение нефти», — рассказал FT один из трейдеров, участвовавший в переговорах с Минфином США.
«Отдельные компании должны принимать собственные решения. Наша цель — сообщить, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен», — цитирует издание неназванного чиновника из администрации Байдена.
«Трейдеры знают, что правила позволяют им торговать российской нефтью при правильных обстоятельствах, но действительно ли она так привлекательна со всеми потенциальными рисками?» — задался вопросом в беседе с FT советник одного из трейдеров.
Уход из проектов с российским участием
Заверения Вашингтона, сделанные на встречах с ведущими независимыми нефтетрейдерами в последние недели, прозвучали на фоне того, как Россия пригрозила сократить поставки нефти в этом месяце.
Глобальные трейдеры, включая Trafigura, Vitol и Gunvor, свернули большую часть или весь свой российский бизнес после начала войны в Украине. Группы опасались негативной реакции общественности или потери поддержки со стороны банков, на которые они полагаются для финансирования.
Летом 2022 года Trafigura покинула совместный с «Роснефтью» проект «Восток Ойл», уточняет российское издание РБК. Свои 10% в проекте трейдинговая компания продала гонконгской фирме Nord Axis Limited. В январе 2023 года Trafigura Group продала 24,5% в индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy Limited. Одним из крупнейших акционеров этой фирмы выступает «Роснефть» (49,13%).
Trafigura Group также сообщила, что прекратила торговлю нефтью с российскими организациями, которые находятся под европейскими санкциями. Также трейдер существенно сократил объемы поставок нефтепродуктов из РФ, ограничившись только необходимыми европейским потребителям видами топлива.