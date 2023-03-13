Администрация США в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura и Gunvor не опасаться сделок с поставками российской нефти. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Вашингтон призвал компании «‎избавиться от беспокойства по поводу ограничения цен на российскую нефть, чтобы сохранить стабильность поставок и восстановить некоторый контроль над экспортом Москвы»‎.

Представители министерства финансов США встретились с руководителями и трейдерами Trafigura и Gunvor и заверили их в расширении их роли в торговле российской нефтью и топливом без нарушения западных ограничений.

Как уточнял TRT на русском, в декабре 2022 года страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть, а с февраля 2023 — и на нефтепродукты.

Хотя Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованных G7 ценовых ограничений, крупнейшие независимые нефтетрейдеры с осторожностью относились к покупке нефти из РФ. «Американцы нас активно призвали возобновить движение нефти», — рассказал FT один из трейдеров, участвовавший в переговорах с Минфином США.

«Отдельные компании должны принимать собственные решения. Наша цель — сообщить, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен», — цитирует издание неназванного чиновника из администрации Байдена.

«Трейдеры знают, что правила позволяют им торговать российской нефтью при правильных обстоятельствах, но действительно ли она так привлекательна со всеми потенциальными рисками?» — задался вопросом в беседе с FT советник одного из трейдеров.

Уход из проектов с российским участием

Заверения Вашингтона, сделанные на встречах с ведущими независимыми нефтетрейдерами в последние недели, прозвучали на фоне того, как Россия пригрозила сократить поставки нефти в этом месяце.

Глобальные трейдеры, включая Trafigura, Vitol и Gunvor, свернули большую часть или весь свой российский бизнес после начала войны в Украине. Группы опасались негативной реакции общественности или потери поддержки со стороны банков, на которые они полагаются для финансирования.

Летом 2022 года Trafigura покинула совместный с «Роснефтью» проект «Восток Ойл», уточняет российское издание РБК. Свои 10% в проекте трейдинговая компания продала гонконгской фирме Nord Axis Limited. В январе 2023 года Trafigura Group продала 24,5% в индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy Limited. Одним из крупнейших акционеров этой фирмы выступает «Роснефть» (49,13%).

Trafigura Group также сообщила, что прекратила торговлю нефтью с российскими организациями, которые находятся под европейскими санкциями. Также трейдер существенно сократил объемы поставок нефтепродуктов из РФ, ограничившись только необходимыми европейским потребителям видами топлива.