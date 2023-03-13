Руководители крупнейших банков Швейцарии заявляют, что клиенты из Китая стали гораздо больше беспокоиться о хранении денег в стране из-за санкций. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей 10 крупнейших банков Швейцарии.

«‎Мы были не просто удивлены, а шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса. У меня есть статистические данные, показывающие, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь не смогут это сделать‎»‎, — цитирует издание представителя одного из банков.

Другой банкир также подтвердил: «‎Вопрос о санкциях поднимался среди клиентов‎»‎. По его словам, «‎‎эта тема определенно беспокоила клиентов в конце прошлого года. Они спрашивали, будут ли их деньги в безопасности у нас‎».

Швейцария отказалась от политики нейтралитета и присоединилась к антироссийским санкциям ЕС. По данным Государственного секретариата экономики страны, Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8,1 млрд), а также 15 объектов недвижимости.

В последние недели несколько инцидентов приблизили возможность введения санкций против Китая, в том числе скандал со шпионским летающим шаром в небе США и возможная поставка Пекином оружия Москве, уточняет FT.

Один из руководителей банка, беседовавший с газетой, заявил: по его мнению, Швейцария слишком поспешно приняла меры против российских клиентов. «В каком-то месте мы должны провести черту над тем, во что [Швейцария] будет и во что не будет вмешиваться», — отметил он.

Правительство Швейцарии утверждает, что нейтралитет страны остается неприкосновенным, но подчеркнуло: введение санкций стало проверкой «достоверности швейцарского нейтралитета» на фоне масштабного «нарушения Россией фундаментальных норм международного права».