С первого дня землетрясения на юге Турции на помощь жителям пострадавшего региона начали прибывать спасатели со всего мира — в поисково-спасательной операции вместе с турецкими специалистами AFAD участвовали свыше 11 тыс. групп из 90 государств. Вместе с ними в зону бедствия направились и сотни волонтеров-переводчиков, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Индонезиец Иршад Мухаммад Азиз, изучающий физику в Университете Гази в Анкаре, помогал с переводами индонезийской медицинской бригаде в провинции Хатай, одной из наиболее пострадавших от разрушительных подземных толчков 6 февраля.

Азизу 19 лет, из них 1,5 года он живет в Турции. Студент признается, что был очень удивлен и глубоко опечален, когда узнал о масштабах бедствия и о том, что оно затронуло многие регионы. Вскоре после землетрясения он получил известие о том, что в полевом госпитале, созданном медицинскими бригадами из Индонезии, нужен переводчик. Так Азиз направился в Хатай, где две недели работал переводчиком в полевом госпитале в районе Хасса, где оказывали помощь индонезийские медики.

Собеседник «‎Анадолу»‎ также рассказал, что 20 февраля застал сильный афтершок в Хатае и до сих пор не может забыть, как в ту ночь в больницу со всех концов города стекались напуганные местные жители.

«Я никогда не думал, что буду переводчиком для такого количества людей. В день приходило около 300 пациентов. Шли дни, я привык, я смог выполнить свою задачу», — отметил Азиз.

Турецкий ученый стал проводником для мексиканских спасателей

Барыш Тугрул, академик факультета коммуникаций Университета Хаджеттепе, хорошо владеет испанским языком. Узнав о трагедии на юге Турции, профессор направился в Адыяман и вызвался быть добровольным переводчиком для поисково-спасательной бригады из Мексики.

По его словам, он обеспечивает связь между местными властями и мексиканскими спасателями в Адыямане, помогает координировать работу групп, используя испанский и английский языки.

Тугрул уточняет: иностранным поисково-спасательным группам было трудно установить речевой контакт с людьми под обломками, поскольки спасатели не говорили по-турецки, и им нужен был переводчик. При этом профессор признается, что никогда до этого не работал в районах стихийных бедствий, и в зоне землетрясения стал свидетелем довольно трагических моментов.

«Одна из самых важных сцен, которая запомнилась мне: мать, чью дочь мы похоронили, со слезами на глазах благодарила поисково-спасательную собаку рядом с нами. Это действительно впечатлило меня и многих наших друзей. Я перевел слова (женщины) мексиканцам. Они тоже были невероятно впечатлены этой ситуацией», — рассказал Тугрул.

По его словам, его обязанностью в зоне землетрясения было «наилучшим образом отражать инструкции и эмоции и выступать своего рода коммуникационным мостом». Профессор отмечает: то, что он увидел в Адыямане, сильно повлияло на него, и последствия этого будут ощущаться в течение длительного времени.

«Стойкость пожилой женщины вдохновила всю команду и жителей региона».

Юсуф Хасан Кёсе помогал в качестве переводчика-добровольца команде Gift of the Givers из ЮАР, участвовавшей в поисково-спасательных работах после землетрясений. В беседе с «‎Анадолу»‎ Кёсе рассказал о выносливости 80-летней женщины, спасенной из-под завалов на 10-й день землетрясения. По его словам, ее история и сила этой женщины вдохновили всю команду и жителей региона.

Кёсе, студент третьего курса факультета международных отношений Университета Сакарья, заявил, что был «‎ошеломлен‎» новостями о землетрясении и сразу же попытался связаться со своими друзьями, живущими в Кахраманмараше. Студент признается, что сразу решил выступить в качестве переводчика для спасателей в регионе. Он решил присоединиться к южноафриканской команде Gift of the Givers, поскольку знал, что может помочь с переводами на английский и турецкий.

Кёсе отмечает, что старается быть очень осторожным в технических вопросах и прикладывает максимум усилий для правильного перевода терминов, чтобы не допустить неверные ответы на вопросы спасателей.

«Люди (в зоне бедствия) предлагали всю еду, которая у них осталась после трагедии, и пытались всеми силами помочь командам как можно скорее добраться до обломков и спасти из-под завалов еще одну жизнь»‎, — рассказал собеседник «‎Анадолу»‎.