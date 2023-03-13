Подозреваемый в убийстве сбежал из здания суда

Подозреваемый в двойном убийстве сбежал из здания суда штата Орегон через несколько секунд после того, как с него сняли наручники. Беглеца нашли прячущимся в туалете в соседнем пустующем здании. Теперь ему предъявлены дополнительные обвинения в краже со взломом первой степени и побеге второй степени. #trtнарусском #США #Орегон #убийство #побег #суд #тртнарусском #trtrussian #shorts #америка #трт #новости