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Подозреваемый в убийстве сбежал из здания суда
Подозреваемый в двойном убийстве сбежал из здания суда штата Орегон через несколько секунд после того, как с него сняли наручники. Беглеца нашли прячущимся в туалете в соседнем пустующем здании. Теперь ему предъявлены дополнительные обвинения в краже со взломом первой степени и побеге второй степени. #trtнарусском #США #Орегон #убийство #побег #суд #тртнарусском #trtrussian #shorts #америка #трт #новости
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13 марта 2023 г.
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