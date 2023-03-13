Полицию Парижа поймали за распылением слезоточивого газа на вещи бездомных

Французская гуманитарная ассоциация Utopia 56 опубликовала видео, на котором парижский полицейский распыляет слезоточивый газ на одеяла и личные вещи бездомных, подаренные организацией всего за два дня до этого инцидента.По факту действий правоохранителя начали административное расследование, сообщает местная телерадиокомпания France Info. #trtнарусском #Франция #Париж #слезоточивыйгаз #бездомные #Utopia56 #тртнарусском #trtrussian #shorts