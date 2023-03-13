Эрдоган: За год в зоне бедствия будет сдано больше 300 тыс. новых домов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил палаточный город в Кырыкхане провинции Хатай, где разместили людей, лишившихся жилья после разрушительных землетрясений. По словам президента, уже через год большинство пострадавших получат новые и безопасные дома. #trtнарусском #турция #хатай #кырыкхан #землетрясение #эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #президенттурции #дома #новыедома #тртнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes