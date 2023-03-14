ПОЛИТИКА
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Фильм про Алексея Навального получил Оскар
«Навальный» получил Оскар в номинации лучший полнометражный документальный фильм. Картина канадского режиссера Дэниела Роэра рассказывает про отравление российского оппозиционера, его лечение в Германии, возвращение на родину и задержание. На церемонию вручения статуэтки приехали жена и дети политика. Алексей Навальный осужден на 9 лет и содержится в колонии строгого режима во Владимире. #Россия #Оскар #Oscar #Навальный #фильм #оппозиционер #политзаключенный #документальныйфильм #политзаключенный #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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14 марта 2023 г.
Истории
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