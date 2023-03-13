Как выглядит самый крупный и самый пострадавший район Харькова

Это кадры из Салтовки — жилого района на северо-востоке Харькова. Отсюда до границы с Россией всего 20 км. Поэтому Салтовка стала одним из первых мест, серьезно пострадавших после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. До войны там проживало 40 тыс. человек, сейчас не больше 2-3 тыс. По данным мэрии, в Харькове в результате обстрелов повреждены больше 4,5 тыс. домов, около 500 не подлежат восстановлению. #trtнарусском #украина #харьков #салтовка #война #россия #РФ #тртнарусском #новини #trtrussian #shorts #трт #новости