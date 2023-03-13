Горы отходов скопились в Париже из-за забастовки коммунальщиков

Париж завален мусором. Там к всеобщей забастовке против пенсионной реформы присоединились коммунальщики. Они не вывозят отходы из города уже несколько дней. Против законопроекта, согласно которому пенсионный возраст во Франции должен повыситься с 62 до 64 лет, выступили профсоюзы. Они вывели на улицы тысячи людей и организовали протесты. #trtнарусском #париж #франция #мусор #протест #забастовки #коммунальщики #пенсионнаяреформа #законопроект #профсоюз #тртнарусском #trtrussian #shorts