Бюст хеттского царя Суппилулиума с широко раскрытыми глазами наблюдал за разворачивающейся катастрофой на юге Турции: 6 февраля регион сотрясли подземные толчки магнитудой 7,7.

И пока земля под ней дрожала, 3000-летняя скульптура неподвижно стояла на пьедестале в Археологическом музее Хатая, пишет TRT World.

Снаружи, в 11 турецких провинциях и соседней Сирии, мир рухнул — целые города и поселки превратились в груду щебня в результате двойного землетрясения. По последним подсчетам, число погибших в двух странах превысило 52 тыс. человек.

Статуя Суппилулиума пережила оба подземных толчка. Но многие другие артефакты и памятники исторического и археологического значения не пережили удар стихии, уточняет канал.

По мере того, как над опустошенным регионом оседает пыль и страна мало-помалу приходит в себя, турецкие эксперты каталогизируют потери и приступают к восстановлению поврежденных артефактов и памятников.

«В пострадавшем от землетрясений регионе расположены исключительно важные территории, которые были заселены с эпохи палеолита», — пояснил TRT World Яхья Джошкун из Главного управления культурного наследия и музеев Турции.

История цивилизации в регионе восходит к 10-му тысячелетию до н.э. На протяжении многих веков этот район был домом для разнообразных культур.

Разрушенные мечети и крепости

Большинство музейных артефактов и археологических памятников, включая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, не пострадали во время землетрясения, подчеркивает Яхья Джошкун.

Среди уцелевших памятников — известный своими колоссальными мегалитами, старейшими в своем роде, докерамический неолитический памятник в Гёбекли-Тепе в Шанлыурфе. А также гора Немрут в Адыямане, на которой расположены массивные эллинистические статуи короля Антиоха I Теоса из Коммагены, а также древних богов, львов и орлов.

Незначительные повреждения получила крепость Диярбакыр, известная во всем мире благодаря своим оборонительным стенам — они считаются вторыми по длине и ширине в мире, уступая только Великой Китайской стене. Немного пострадал от удара стихии и курган Арслан Тепе в Малатье — в этом месте были обнаружены первые в мире мечи.

По словам Джошкуна, некоторые из 29 музеев в районе, пострадавшем от землетрясения, получили физические повреждения — но ни один из них не рухнул, а артефакты сохранились в хорошем состоянии. Археологический музей Хатая, где находится крупнейшая в мире выставка мозаики, пострадал частично. В музее установили камеры видеонаблюдения на солнечных батареях и задействовали сотрудников службы безопасности, чтобы предотвратить возможные кражи экспонатов.

Подземные толчки, которые все еще продолжаются в опустошенном районе, не нанесли дополнительного ущерба музейным артефактам, поскольку власти «приняли необходимые меры в первые дни», говорит Джошкун.

«В большинстве музеев артефакты немедленно вывозились из экспозиции, упаковывались и хранились или передавались в другие музеи», — пояснил эксперт.

Пострадали религиозные объекты

Первая известная мечеть в Анатолии — Хабиб-и Неджар XIV века — стала одной из наиболее заметных достопримечательностей региона, пострадавших во время стихийного бедствия. Мечеть расположена в Антакье, в сильно пострадавшей провинции Хатай — историческом месте слияния различных культур и религий. У здания обрушились купол, минарет и некоторые стены. По словам Яхьи Джошкуна, «повреждения в мечети не подлежат восстановлению».

От исторической греческой православной церкви в районе Алтинозу в Хатае после стихийного бедствия остались лишь руины. Возраст церкви оценивается в 700 лет.

От здания осталась только колокольня, потолок храма обрушился, упала большая часть стен.

Вице-президент церковного фонда Ибрагим Чилингир в беседе с агентством «‎Анадолу»‎ уточнил: в 2020 году здание было отреставрировано, и с тех пор там проводились молитвы.

«Мы восстановили храм три года назад. Мы действительно приложили к этому много усилий», — добавил он.

«Это была очень красивая и действительно достойная внимания церковь, которая простояла с момента основания. К сожалению, храм был разрушен во время землетрясения, — констатировал Чилингир. — Разрушение церкви очень расстроило людей. Я надеюсь, что мы восстановим этот храм вместе с государством».

По его словам, он обратился к властям Турции и другим донорам за поддержкой в восстановлении молитвенного дома для православных христиан.

Замок Баграс, мечеть Махремие

Замок Баграс или Баграш, расположенный на дороге Антакья-Искендерун в Хатае, из-за его стратегического положения использовали византийцы, крестоносцы и римляне. Объект также пострадал во время разрушительных землетрясения 6 февраля: некоторые его части обрушились.

Сельский староста района Отенчай Низаметтин Сенал в беседе с «‎Анадолу»‎ пояснил: исторический замок в данный момент нельзя посещать из-за риска обрушения.

Внутри исторической мечети Махремие в Антакье стояли две вращающиеся колонны, называемые «весами землетрясений». Они стояли справа и слева от михраба или молитвенной ниши. Мечеть также не смогла пережить землетрясение.

От 600-летнего храма остался только вход в виде туннеля прямо под минаретом — большая часть мечети рухнула во время первого землетрясения силой 7,7 балла.

Нух Гёкоглу, который три с половиной года работает проповедником в мечети, сообщил «‎Анадолу»‎, что мечеть была построена в 1400-1450 годах.

«Легенда гласит, что имам поворачивает столбы справа и слева от михраба во время каждой молитвы, и если столбы не вращаются, можно заранее узнать, что равновесие в мечети нарушено, и следует соблюдать меры предосторожности», — уточнил проповедник.

«Эти столбы — это способ обеспечить безопасность общества, религиозных деятелей и владельцев магазинов и информировать их о любой опасности. Однако мечеть была полностью разрушена при первом землетрясении», — добавил Гёкоглу.

По его словам, министерство культуры и туризма Турции заверило: такие мечети, которые считаются зарегистрированными культурными ценностями, будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Оперативный ответ

Команды министерства культуры Турции отправились в регион сразу после землетрясения, чтобы провести всестороннюю оценку ущерба и обеспечить сохранность артефактов в условиях продолжающихся афтершоков.

«Наши друзья, работающие в регионе, были на дежурстве с первого момента. Многие первым делом бросились в музеи, даже не заглянув в свои дома», — уточняет Яхья Джошкун.

От министра культуры до отделов и сотрудников службы безопасности — специалисты со всей Турции работали в пострадавшем от стихийного бедствия регионе на ротационной основе.

По словам Джошкуна, в настоящее время на месте находятся более 500 экспертов из различных областей, и работа по оценке ущерба продолжается, хотя предварительные операции были завершены примерно в конце первой недели после землетрясений.

Также в стране создали научный совет и консультативный комитет для восстановления зарегистрированного культурного наследия, особенно в Антакье — одном из самых культурно богатых районов Турции, где находился древний город Антиохия.

«Наша цель — восстановить каждый разрушенный памятник и отремонтировать поврежденные под руководством научного комитета», — подчеркнул Джошкун.

Ожидается, что комитет будет состоять из академиков и ученых из различных университетов, а также представителей национальных и международных организаций.

Богатый опыт

В зоне бедствия оказались свыше 13,5 млн человек в Турции. Подземные толчки затронули территорию площадью 99,3 тыс. квадратных километра — это больше территории таких стран, как Венгрия, Португалия или Австрия.

«С первого дня землетрясений это бедствие было названо катастрофой века. Но если мы посмотрим на масштаб трагедии, то увидим: это одно из самых больших бедствий, пережитых почти за две тысячи лет», — отмечает Яхья Джошкун.

Турция, расположенная на пересечении Евразийской, Африканской и Аравийской тектонических плит, — один из самых сейсмически активных районов мира.

«Поскольку турецкая музеология уже много лет сталкивается со стихийными бедствиями, ее опыт (в этой сфере) весьма обширен», — добавляет Джошкун. По его словам, и во время прошлых стихийных бедствий культурное наследие страны также не понесло больших потерь.

Турция уже предприняла большинство необходимых мер предосторожности при стихийных бедствиях за много лет до землетрясений 6 февраля, уточняет эксперт. Лишь несколько других были добавлены во время текущей спасательной операции на юге страны.

«Кроме того, у нас очень опытные и квалифицированные реставраторы. Наши поврежденные артефакты обрабатываются наилучшим образом», — подчеркивает эксперт.

Готов к посетителям

Последние меры предосторожности, принятые в турецких музеях, были сосредоточены на ремонте зданий. За последние два десятилетия в 163 музеях министерства культуры и туризма были оборудованы устойчивые к стихийным бедствиям склады, оснащенные интеллектуальными системами.

Стабилизаторы также установили на пьедесталы артефактов, чтобы предотвратить их смещение и падение экспонатов в случае землетрясения. Артефакты, выставленные без постаментов, были закреплены при помощи музейного воска.

Эти меры «применяются уже много лет, и любые недостатки будут быстро восполнены. Старые здания также ремонтируем и укрепляем», — уточняет Джошкун.

В дополнение к мерам предосторожности министерство культуры в 2021 году обновило свой план действий в чрезвычайных ситуациях, предусмотрев такие шаги, как оперативное реагирование, включающее быструю отправку сотрудников в музей, обеспечение безопасности и проведение оценки ущерба.

Сейчас эксперты продолжают оценивать повреждения объектов всемирного наследия, археологических памятников, зарегистрированных культурных ценностей и на объектах раскопок.

Во время землетрясений 6 февраля главное управление проводило операции «в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях с первого момента, и план был успешно реализован», — подчеркивает Джошкун.

Через две недели после землетрясений в музее Диярбакыр и Археологическом музее Шанлыурфы были завершены работы по очистке и восстановлению. Многие другие музеи в настоящее время готовы снова открыться для посетителей.

«Однако, учитывая тяжелую атмосферу в регионе, а также продолжающиеся подземные толчки, мы пришли к выводу, что для открытия этих музеев требуется время», — заключает эксперт.