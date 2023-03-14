ПОЛИТИКА
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Впервые в истории сразу два индийских фильма завоевали Оскар
Впервые в истории самой престижной в мире кинопремии победителями стали индийские фильмы. Лучшей документальной короткометражкой жюри признало «Заклинателей слонов». А саундтрек «Naatu Naatu» из фильма «RRR» получил Оскар за лучшую оригинальную песню. #trtнарусском #Индия #Оскар #NaatuNaatu #RRR #TheElephantWhisperers #саундтрек #дкументальнаякороткометражка #кино #трт #новости #награда #индийскоекино #индийскийфильм #победительоскар #короткометражнаядокументалка #документальнаякороткометражка #саундтрек #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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14 марта 2023 г.
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