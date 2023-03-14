ПОЛИТИКА
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Дагестан отправил в Турцию 500 тонн гуманитарной помощи
В Турцию из Дагестана прибыл гуманитарный конвой с помощью для пострадавших от землетрясения. Около 500 тонн предметов первой необходимости, продуктов, детского питания, одежды, электроприборов в зону бедствия доставил фонд «Чистое сердце». Весь груз уместился на 24 фурах. Еще 500 тонн фонд планирует отправить в Сирию. #trtнарусском #Дагестан #Сирия #землетрясение #помощь #ЧистоеСердце #гуманитарнаяпомощь #тртнарусском #shorts #trtrussian #турция #трт #новости #turkiyequakes
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14 марта 2023 г.
Истории
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