Дагестан отправил в Турцию 500 тонн гуманитарной помощи

В Турцию из Дагестана прибыл гуманитарный конвой с помощью для пострадавших от землетрясения. Около 500 тонн предметов первой необходимости, продуктов, детского питания, одежды, электроприборов в зону бедствия доставил фонд «Чистое сердце». Весь груз уместился на 24 фурах. Еще 500 тонн фонд планирует отправить в Сирию. #trtнарусском #Дагестан #Сирия #землетрясение #помощь #ЧистоеСердце #гуманитарнаяпомощь #тртнарусском #shorts #trtrussian #турция #трт #новости #turkiyequakes