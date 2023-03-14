Сотни рейсов отменены на севере Германии из-за забастовки

На севере Германии в понедельник приостановлены полеты. Работники крупнейших аэропортов страны в Ганновере, Гамбурге, Бремене, а также в Берлине объявили забастовку. В общей сложности был отменен 351 рейс, что затронуло до 100 000 пассажиров, сообщили в Немецкой ассоциации аэропортов (ADV). Профсоюз Verdi требует от правительства ежемесячного повышения заработной платы на 10,5 процентов, но не менее 500 евро в месяц для всех 2,5 млн работников госсектора. #Германия #забастовки #протесты #Ганновер #Гамбург #Бремен #Берлин #профсоюз #Verdi #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian