Урожаю в большинстве стран угрожают аномальные температуры?

В то время как между Россией и ООН идут переговоры о продлении соглашения об экспорте зерна из Украины, которое заканчивается уже в эту субботу, эксперты выражают опасения из-за влияния торговых ограничений и погодных условий на мировые поставки продовольствия. Украина и Россия остаются ключевыми экспортерами пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других продуктов питания в страны Африки, Ближнего Востока и Азии, где миллионы людей находятся на грани голода. #trtнарусском #оон #украина #россия #урожай #угроза #погода #голод #пшеница #ячмень #подсолнечноемасло #тртнарусском #trtrussian