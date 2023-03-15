Европейский Союз 13 марта предоставил статус защищенного географического указания турецкому десерту Антакья Кюнефеси (Antakya Künefesi), сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

«Антакья Кюнефеси — один из немногих турецких десертов, содержащих сыр», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Десерт производится в провинции Хатай по рецепту, «передаваемому из поколения в поколение от мастера ученику», уточняет европейский орган.

Десерт готовят из слегка пропеченного нитевидного теста (künefelik kadayif), свежего сыра Антакья, произведенного специально для кюнефе, а также масла и сиропа.

Это уже девятый турецкий пищевой продукт, получивший защиту ЕС. Среди других: фундук премиум-класса «Гиресун Томбул Финдиги» из Черноморского региона, пахлава из Газиантепа, а также айдынский инжир, абрикос из Малатьи, оливковое масло Милас и др.

ЕС ведет реестр наименований сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и напитков, пользующихся охраной на территории всего блока, с указанием географического происхождения, качества продукции и инструментов правовой защиты.

Статус защищенного географического указания (PGI) означает абсолютное соблюдение оригинальной рецептуры, при приготовлении блюда следует использовать строго оговоренное исходное сырье. При этом место производства продукта может меняться, он может быть произведен в нескольких местах региона.

Ранее в беседе с TRT Haber президент Торгово-промышленной палаты Антакьи (ATSO) Хикмет Чинчин заявил: годовой объем продаж Антакья Кюнефеси на внутреннем рынке Турции составляет 600 тонн, а международные продажи — 360 тонн.