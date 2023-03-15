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Из зоны землетрясения на юге Турции эвакуировали почти 243 тыс. учащихся
Министр национального образования Турции: ведомство завершило перевод учащихся из 11 затронутых стихийным бедствием провинций в другие регионы страны
Из зоны землетрясения на юге Турции эвакуировали почти 243 тыс. учащихся
Фото: АА / Others
15 марта 2023 г.

Свыше 242,9 тыс. учащихся из 11 пострадавших от землетрясения провинций Турции были переведены в другие регионы страны. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление министра национального образования Турции Махмута Озера.

«На сегодняшний день мы перевели 242,904 учащихся из наших 11 провинций в другие регионы по их выбору. Мы всегда будем рядом с ними, поддерживая образовательный процесс наших детей», — говорится в заявлении министра в соцсетях.

Как уточняет «‎Анадолу»‎, больше всего учеников из зоны землетрясения приняла у себя Анкара — в столицу продолжать учебу перебрались 33,1 тыс. учащихся. Еще 22,3 тыс. выбрали Мерсин, 21,8 тыс. — приморскую Анталью, 18,4 тыс. — Стамбул и т.д.

Махмут Озер отметил: в 11 затронутых стихийным бедствием районах страны с 6 февраля до начала марта были приостановлены занятия, закрыты школы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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