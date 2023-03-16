Рыбаки в секторе Газа радуются улову скатов

Палестинцы обрадовались, выловив в водах сектора Газа большое количество скатов. Израиль разрешает рыбачить палестинцам не дальше, чем на расстоянии 15 морских миль (28 км) от берега. На этих глубинах почти невозможно поймать крупную рыбу. В случае нарушения правил израильская береговая охрана может потопить палестинскую лодку. По данным профсоюза рыбаков Газы, рыболовством на жизнь зарабатывают около 50 тыс. жителей блокированного сектора. #trtнарусском #палестина #газа #рыболовля #рыбаки #скаты #безкомментариев #новости #тртнарусском #trtrussian #трт #shorts