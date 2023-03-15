Объем международной торговли оружием в 2018-2022 годах сократился на 5,1% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. При этом Украина нарастила закупки оружия и в 2022 году стала третьим крупнейшим покупателем вооружений в мире. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Падение российского экспорта оружия

Из отчета следует: пятеркой крупнейших экспортеров оружия в пятилетку 2018-2022 годы были США, РФ, Франция, Китай и Германия. На их долю приходилось 76% мирового экспорта с 2018 по 2022 год.

У США 41% экспорта вооружений пришлось на Ближний Восток — хотя в период с 2013 по 2017 на регион приходилось 49% американского экспорта.

Тем временем экспорт вооружений из России в 2018-2022 годах упал на 31% по сравнению с предыдущим пятилетием, отмечает «‎Анадолу»‎.

Индия с долей 31% была крупнейшим получателем российского оружия в этот период, за ней следуют Китай с 23% и Египет с 9,3%. В целом за две пятилетки экспорт оружия из РФ в Индию упал на 37%. При этом Москва нарастила поставки вооружений в КНР: за прошедшие десять лет экспорт в Поднебесную вырос на 39%. Также РФ нарастила поставки в Египет — сразу на 44%.

«Однако в 2021–2022 годах Россия не осуществляла поставок в Египет, а объем поставок в Китай в 2020–2022 годах был на значительно более низком уровне, чем в 2018–2019 годах», — говорится в докладе SIPRI.

Институт прогнозирует дальнейшее снижение экспорта вооружений из России из-за продолжающейся войны в Украине, поскольку Москва, вероятно, отдаст приоритет производству оружия для своих собственных вооруженных сил.

«Многосторонние санкции, в том числе широкомасштабные торговые ограничения, наложенные на Россию, в сочетании с давлением США и их союзников на государства с тем, чтобы те не приобретали российское оружие, также будут препятствовать ее усилиям по экспорту вооружений», — следует из доклада.

Экспорт французского оружия за 2018-2022 годы вырос на 44%, причем почти треть этого прироста приходится на Индию. Страна также увеличила свою долю в мировом экспорте вооружений до 11% — по сравнению с 7,1% в предыдущие пять лет.

Между тем экспорт оружия из Китая за 2018-2022 годы сократился на 23%, а из Германии — на 35%.

В лидерах по импорту оружия Индия

Индия в 2018-2022 годах оставалась крупнейшим импортером оружия в мире — в основном из-за напряженности в отношениях со своими северными соседями Пакистаном и Китаем, пишет «‎Анадолу»‎.

Доля Нью-Дели в мировом импорте вооружений за последние пять лет снизилась до 11% — по сравнению с 12% в 2013-2017 годах. В основном снижение связано с медленным и сложным процессом закупок оружия, а также из-за нацеленности Индии диверсифицировать поставки и попытаться заменить импорт отечественными разработками.

Несмотря на снижение оружейного экспорта в целом, Россия сохранила позицию крупнейшего поставщика оружия в Индию — хотя ее доля в общем объеме импорта Нью-Дели за десять лет упала с 64% до 45%.

После Индии наибольшую долю в мировом импорте вооружений в 2018-2022 годах имели Саудовская Аравия (9,6%), Катар (6,4%), Австралия (4,7%) и Китай (4,6%).

Тем временем европейские страны увеличили свои закупки иностранного оружия на 47% в 2018-2022 годах. Члены НАТО на континенте — на 65%.

Крупнейшим европейским импортером оружия в этот период стала Великобритания, которая в рассматриваемую пятилетку была также 13-м по величине импортером в мире.

США обеспечили 56% импорта вооружений в Европу, а Россия поставила 5,8%, в основном в Беларусь.

В 2022 году третьим крупнейшим импортером оружия в мире после Катара и Индии стала Украина — во многом в результате военной помощи США и многих европейских государств после начала войны с РФ в феврале 2022 года. В пятилетку 2018-2022 годов на Украину приходилось 2,0% мирового импорта вооружений.

По данным SIPRI, многие из поставленных в 2022 году Украине вооружений были бывшими в употреблении — в том числе 228 артиллерийских орудий и примерно 5 тыс. управляемых артиллерийских ракет из США, 280 танков из Польши и более 7 тыс. противотанковых ракет из Великобритании.

Упали поставки оружия на Ближний Восток и в Азию

«Из-за опасений, что поставка боевых самолетов и ракет большой дальности может привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликт, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии», — заявил старший научный сотрудник программы SIPRI по передаче оружия Питер Веземан.

За пределами Европы импорт вооружений сокращается: в Африке он сократился на 40%, в то время как в Северной и Южной Америке он упал в общей сложности на 21%, на Ближнем Востоке — на 8,8%, в Азии — на 7,5%.

Однако в Восточной Азии на фоне геополитических напряженностей в отношениях с Китаем и Северной Кореей, импорт оружия напротив растет. Так, Япония в 2018-2022 годах стала мировым рекордсменом по приросту оружейного импорта: страна нарастила закупки сразу на 171%, за ней следует Южная Корея с 61%. Основным поставщиком в эти страны были США, уточняет SIPRI.