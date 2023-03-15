Заступивший на пост в начале января 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус отправил в отставку генерального инспектора вооруженных сил ФРГ Эберхарда Цорна. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Цорн покинет пост уже 16 марта. Его преемником станет командующий территориальным командованием Бундесвера Карстен Брейер.

Генеральный инспектор Бундесвера отвечает за общую концепцию обороны ФРГ, в том числе за военное и стратегическое планирование, развитие и управление как вооруженными силами в целом, так и отдельными операциями Бундесвера.

Военнослужащий, занимающий эту должность, имеет самое старшее воинское звание в системе вооруженных сил Германии. Он также входит в состав руководства Минобороны страны и выполняет функции военного советника правительства ФРГ.

Отставка из-за высказываний по Украине

63-летний Цорн занимает свой пост с 2018 года. В сентябре прошлого года он вызвал шквал критики своим интервью журналу Focus, в котором публично усомнился в способности украинских военных противостоять российским силам.

В той беседе Цорн, в частности, заявил: Украина проводит «контратаки, с помощью которых можно отыграть места или отдельные участки линии фронта, но не оттеснить Россию на широком фронте».

Он также выразил опасения, что РФ может открыть второй фронт в Европе. По мнению генерала, в качестве возможных целей для российского наступления могут выступить «Балтийское море, граница с Финляндией, Грузия, Молдова».

Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, раскритиковал замечания немецкого военачальника. Он назвал их «поразительно плохим анализом российских возможностей», который «к сожалению, во многом отражает мышление немецкой «элиты».

Потенциальный преемник Цорна 59-летний Брейер наиболее известен в Германии тем, что с ноября 2021 года по май 2022 года возглавлял правительственную группу реагирования на пандемию.

Писториус заступил на пост главы Минобороны в январе 2023 года, заменив Кристин Ламбрехт, которую критиковали за неоднозначную реакцию на войну в Украине: союзники по НАТО обвинили Берлин в затягивании поставок оружия Киеву.

Как ранее сообщал TRT на русском, в январе депутаты Бундестага обвинили военное руководство страны (Бундесвер) в сокрытии неисправностей немецкой военной техники.

Как отмечает портал T-Online со ссылкой на заявление членов парламентского комитета по обороне, в конце 2022 года в ФРГ провели плановые учения новейших боевых машин пехоты (БМП) Puma. Во время маневров все 18 дорогостоящих машин вышли из строя. При анализе поломок были выявлены в основном мелкие и средние повреждения.