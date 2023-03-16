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Над Черным морем разбился перехваченный российскими Су-27 беспилотник США
Американский разведывательный БПЛА MQ-9 разбился после инцидента с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем. В США считают, что это было преднамеренное действие. В Минобороны РФ факт крушения беспилотника подтвердили, но уверяют, что столкновения не было. #trtнарусском #США #Россия #беспилотник #БПЛА #Су27 #ЧерноеМоре #MQ9 #РФ #крушения #тртнарусском #trtrussian #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #разведка #новости #трт
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16 марта 2023 г.
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