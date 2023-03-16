Командующий объединенной группировкой войск Армении и России генерал-майор Тигран Парванян отправлен в отставку. Соответствующий указ по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

«На основании представления премьер-министра [Никола Пашиняна] в соответствии со ст. 133, ч. 1 Конституции, а также ст. 40, ч. 1, п. 11 закона «О военной службе и статусе военнослужащих»: уволить Тиграна Парваняна с должности командующего объединенной группировкой войск (сил)», — говорится в указе.

Генерал-лейтенант Тигран Парванян занимал свой пост с февраля 2018 года. До этого он командовал 1-м армейским соединением. Причины увольнения не разглашаются.

Москва и Ереван договорились о создании объединенной группировки войск и совместного командования в ноябре 2016 года. Назначать командующего и освобождать его от должности может верховный главнокомандующий ВС Армении по согласованию со своим российским коллегой.

После армяно-азербайджанского конфликта в 2020 году лидеры Азербайджана, Армении и РФ подписали трехстороннее соглашение, согласно которому в зону конфликта вошли российские миротворцы. Как отмечает агентство «‎Анадолу», этот договор вынудил Армению уступить территории, которые она оккупировала почти три десятилетия. С тех пор между двумя соседями с переменным успехом продолжается процесс нормализации отношений.

С конца 2022 года азербайджанские активисты-экологи протестуют против незаконной добычи полезных ископаемых вдоль Лачинского коридора — единственной дороги, связывающей Карабах (Карабахский экономический регион Азербайджана) с Арменией.

Как ранее сообщал TRT на русском, ситуация в коридоре обострилась 12 декабря, когда группа экоактивистов Азербайджана вместе с журналистами прибыла на трассу Ханкенди-Шуша и начала митинг, перекрыв движение транспорта.

В конце декабря премьер Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении своих обязательств по обеспечению беспрепятственного движения по Лачинскому коридору. В Москве в ответ на это заявили: миротворцы в Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия.

Фон для отставки

Новость об отставке генерала Парваняна последовала на фоне высказываний Никола Пашиняна, что Ереван опасается «‎выхода ОДКБ из Армении»‎.

«‎‎В 2022 году генсек ОДКБ сказал мне, что в организации есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит‎»‎, — пояснил армянский премьер.

Ранее, 20 января, посол Армении в Лондоне Варужан Нерсесян заявил, что Ереван не удовлетворен реакцией РФ на действия Азербайджана, поскольку надеялся на конкретные меры помощи со стороны Москвы в рамках ОДКБ.

13 марта Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Известно, что стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху.

«‎‎Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении на сайте Кремля.

Путин подчеркнул «необходимость решать все возникающие вопросы (в регионе) в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии между сторонами и российскими миротворцами».