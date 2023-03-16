Швеция, Германия и Дания не информировали Россию о ходе расследования прошлогодних взрывов на газопроводах «Северный поток». Москва передала соответствующий отчет в Совбез и Генассамблею ООН. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу» со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. ‎

Опубликованный отчет включает дипломатическую переписку РФ с властями трех указанных стран.

Ранее, в феврале 2023 года, представители Копенгагена, Берлина и Стокгольма сообщили Совбезу ООН в совместном письме, что «российские власти были проинформированы о продолжающихся расследованиях».

«В рамках работы по продвижению проекта резолюции СБ ООН о создании международной комиссии под эгидой ООН по расследованию диверсий на "Северных потоках" мы распространили в качестве официального документа в СБ ООН и Генассамблее ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат добавил, что опубликованные документы свидетельствуют: заявления властей Дании, Германии и Швеции о том, что они проинформировали Москву о ходе расследования инцидента, «не соответствуют действительности».

Трубопроводы, по которым российский природный газ доставлялся в Северную Германию через Балтийское море, были повреждены в результате серии взрывов 26 сентября, что привело к утечкам. Официальные лица из стран региона назвали взрывы «вероятным актом саботажа».

Москва просит о совместном расследовании

По данным российского издания РБК, раньше всего — уже на следующий день после инцидента на трубопроводах — Россия начала переписку с МИД Дании, так как именно в ее территориальных водах произошел инцидент на трубопроводах.

В частности, Москва просила датские власти передать официальную информацию о ситуации в районе утечки газа, в том числе о ее причинах, а также о принимаемых Данией мерах. Копенгаген в ответных письмах проинформировал РФ о ситуации. В ноте от 30 сентября МИД Дании сообщил, что эксперты обнаружили четвертую утечку на газопроводах. Полиция Копенгагена начала расследования происшествия.

В октябре 2022 года посольства РФ направили аналогичные запросы в МИД ФРГ и Швеции.

Во все три страны, участвующие в расследовании, в том же месяце были направлены обращения премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением привлечь российскую сторону к расследованию, обращение российской Генпрокуратуры о создании совместной следственной группы, а также запрос ФСБ об оказании правовой помощи.

«Российская сторона настаивает на привлечении компетентных федеральных органов исполнительной власти и ПАО «Газпром» к данному расследованию и участию в работе всех задействованных в нем структур с тем, чтобы сделать расследование инцидента максимально открытым, всеобъемлющим и заслуживающим доверия», — говорится в письме Мишустина к коллегам в трех европейских столицах.

Европейские страны отвергли ходатайства России

Как следует из дипломатической переписки, опубликованной российской дипмиссией при ООН, представители Генпрокуратуры Швеции, Дании и ФРГ последовательно отвергали предложения Москвы о совместном расследовании.

МИД Швеции, в частности, 17 октября заявил: дело ведет Генпрокуратура королевства. «Именно прокурор самостоятельно решает, какие меры следует принять в рамках расследования уголовного дела», — говорится в письме.

Генпрокуратура РФ и ФСБ направили запросы в Минюст Швеции и предложила создать совместную следственную группу или оказать правовую помощь в рамках открытого в России уголовного дела «в отношении неустановленных лиц, совершивших акт международного терроризма».

22 декабря Минюст Швеции сообщил об отказе правительства. «Удовлетворение ходатайств РФ может поставить под угрозу безопасность нашего государства. На этом основании указанные ходатайства отклоняются», — говорится в ответе шведского Минюста.

17 февраля 2023 года МИД России направил письмо в МИД Швеции, в котором указал: письмо Мишустина было проигнорировано Германией, Данией и Швецией, а Генпрокуратура и ФСБ столкнулись с отказами.

«В связи с этим более чем оправданны подозрения, что указанные страны пытаются скрыть улики либо покрывают заказчиков и исполнителей этих диверсий», — пишет российское внешнеполитическое ведомство.

Аналогично отказали и в МИД Германии. Еще 7 октября 2022 года немецкое министерство направило в российское посольство в Берлине вербальную ноту, в которой указало: «Мероприятия в рамках следственных действий генерального прокурора ФРГ носят независимый характер и являются его единоличной прерогативой».

В феврале 2023 года Минюст Германии повторил отказ.

«На фоне продолжающегося расследования и в связи с возможным ущемлением интересов ФРГ (пункт b статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи) в настоящее время не представляется возможным создать совместную группу по расследованию инцидентов и предоставить какие-либо вещественные доказательства», — говорится в ответе.

В МИД Дании в ответ на запросы Мишустина и Генпрокуратуры РФ сообщили: «Генеральная прокуратура Дании сообщает об отказе от предоставления правовой помощи по причине учета риска в том, что выполнение данного запроса может поставить под угрозу безопасность Датского государства, согласно статье 2 (b) Европейской конвенции о взаимной правовой помощи от 20 апреля 1959 года. По этой же причине прокуратура Дании сообщает об отказе от создания совместной следственной группы».

Пункт b статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи от 20 апреля 1959 года гласит, что в помощи может быть отказано, «‎если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам ее страны‎»‎.

Кто может стоять за взрывами трубопроводов

«Северный поток-1» и «Северный поток-2», каждый из которых состоит из двух труб, были проложены по дну Балтийского моря для перекачки в ФРГ 110 млрд кубометров природного газа ежегодно.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин предположил, что за взрывами на газопроводах стоят «англосаксы». «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил Путин.

В начале февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш сообщил, что подрыв газопроводов был вроде как организован США при помощи Норвегии. В Вашингтоне и Осло опровергли утверждения журналиста.

7 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, имеющие доступ к разведданным, сообщила: за подрывом газопроводов стоит проукраинская группировка, не имеющая отношения к официальному Киеву. Позже немецкая телекомпания ARD также сообщила, что следователи ФРГ обнаружили доказательства того, что саботаж на трубопроводах совершила проукраинская группировка. В ее состав входили пяти мужчин и одна женщина, они арендовали яхту по поддельным паспортам в немецком Ростоке и устроили взрывы на газопроводе.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта заявил, что киевские власти не имеют отношения к взрывам на «‎Северных потоках»‎.

Президент Владимир Путин 14 марта заявил, что подрывы на газопроводах могли совершить только профессионалы. Версию о причастности некой группы украинских активистов Путин назвал «полной чушью».

Политик добавил: поврежден не «маленький участок» трубопровода: «Нет, взрыв был, он был очень сильный, трубу вырвало, она отлетела. Не помню, сколько метров оказалось вырвано из трубопроводной системы, улетело куда-то в сторону, метров 5-8».

Путин также сообщил, что судно «Газпрома» обнаружило доказательства возможного наличия еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток», расположенном в 30 км от места предыдущего взрыва.

По словам российского президента, повреждения трубопровода можно устранить, но для этого потребуются время, деньги и новые технологии, поскольку «примеров ремонта таких систем после таких инцидентов нет».